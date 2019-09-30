Возвращение обязательного техосмотра авто в Украине: названы риски

Возвращение в Украине обязательного техосмотра личного автотранспорта не поможет снизить аварийность на дорогах, но создаст дополнительный источник коррупции.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV автоюрист Денис Конюшко, анализируя соответствующую инициативу украинских властей.

"Ради справедливости стоит сказать, что возвращение техосмотра – это идея не наших чиновников, а того соглашения, которое мы подписали с Евросоюзом. Мы в соответствии с этим соглашением должны вернуть технический осмотр. Чем люди думали, когда подписывали это соглашение – другой вопрос", – отметил юрист.

Конюшко назвал данное решение неправильным и пояснил, что лишь 0,3% от общего количества ДТП произошли вследствие плохого технического состояния автомобиля.

По его словам, в Украине после отмены обязательного техосмотра с 2011 года по 2019 год число аварий "не то что увеличилось, а даже уменьшилось".

"Автомобиль – источник повышенной опасности и сам владелец должен надлежащим образом поддерживать и эксплуатировать транспортное средство, он несет за это ответственность. Если просто прийти, заплатить 1000 или 2000 грн за наклейку, что ты прошел техосмотр, это не обеспечит отсутствие ДТП", – заявил автоюрист.

При этом эксперт выразил убеждение, что техосмотр вернут, поскольку украинские власти "хотят выполнить требования ЕС".

avito.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина в 2014 году, подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, обязалась в течение 5 лет ввести обязательный техосмотр легковых и грузовых автомобилей.

Министерство инфраструктуры ранее публиковало соответствующий законопроект для публичного обсуждения. Согласно документу, возобновить обязательный ТО в Украине намерены с 2022 года. Его проведение будет отдано коммерческим техстанциям, которые получат необходимые сертификаты, а штрафы за несвоевременное прохождение техосмотра вырастут.

Глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко считает, что в случае введения в Украине техосмотра до 90% ввезенных в страну б/у иномарок не смогут его пройти.

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