Возращение обязательного техосмотра авто в Украине: назван важный нюанс

В случае введения в Украине обязательного техосмотра личного автотранспорта, до 90% ввезенных в страну б/у иномарок не смогут его пройти.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко. По его словам, введение обязательного техосмотра несет в себе большие коррупционные риски.

Назаренко напомнил, что Украина в 2014 году, подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, обязалась в течение 5 лет ввести обязательный техосмотр легковых и грузовых автомобилей.

"Я прогнозирую, что 80-90% б/у иномарок в Украине этот техосмотр, если он будет честным, а не торговля талончиками, просто не пройдут. У них, например, повырезали катализаторы, а акцент делается, согласно директивам ЕС, даже не на безопасность автомобиля, а на экологичность", – объяснил он.

По словам эксперта, такие автомобили, теоретически, не должны допускаться на украинские дороги.

"Я в свое время ходил к экс-президенту Януковичу, и мне с коллегами удалось его убедить отменить коррупционный техосмотр, который существовал до 2011 года. Я не хочу, чтобы снова появился коррупционный техосмотр, я понимаю, что будут проблемы. Я считаю, что в соглашении с ЕС мы немного погорячились. Мы подписали некоторые моменты относительно техосмотра, которые нам надо вводить постепенно", – пояснил Назаренко.

newsone.ua

Как писал OBOZREVATEL, проект нового закона о периодической проверке транспортных средств на пригодность к эксплуатации был опубликован на сайте Министерства инфраструктуры 6 мая и был доступен для публичного обсуждения до 6 июня 2019 года.

Согласно документу, возобновить обязательный ТО в Украине намерены с 2022 года. Его проведение будет отдано коммерческим техстанциям, которые получат необходимые сертификаты, а штрафы за несвоевременное прохождение техосмотра вырастут. Контроль возложен на сотрудников Национальной полиции.

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