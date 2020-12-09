Вождение автомобиля зимой: 7 типичных ошибок, которые допускают водители

Зимой вождение сильно отличается от летнего, весеннего или осеннего: существует множество нюансов, которые нужно учитывать каждому автомобилисту при езде в холодную пору. Не даром в Финляндии водителей обязывают сдавать на права дважды – в этой стране водительское удостоверение на зимний период граждане должны получать отдельно. Бесспорно, в этом есть определенный смысл.

А вот в Украине, как и в большинстве других стран, водители не обязаны подтверждать свою квалификацию зимой. Зато принимать меры предосторожности обязаны – это их долг как перед самим собой, так и перед другими людьми. AutoOboz собрал 7 самых типичных ошибок, которые водители допускают при езде в морозную зиму. Разбор этих ситуаций поможет предостеречься и ездить более безопасно каждому автомобилисту.

Зимой нужно учитывать множество нюансов при вождении AutoBild

Маленькая дистанция

Пожалуй, это самая распространенная ошибка. Многие водители с приходом зимы сохраняют свой "летний" стиль вождения, при этом не учитывают, что зимой нужно придерживаться большей дистанции, поскольку на гололедице и снегу увеличивается тормозной путь. Резкий тормоз при этом не поможет, более того, будет хуже – с большой долей вероятности машину занесет, а что произойдет дальше, можно только гадать. Поэтому зимой рекомендуется увеличивать дистанцию примерно на один корпус автомобиля.

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Динамичные обгоны

Еще одна частая ошибка "из той же оперы" – динамичный обгон, как в летний период. Нередко водители идут на обгон и теряют управление над машиной, когда возвращаются в свою полосу из-за слишком высокой скорости как для скользкой дороги. Итог в этой ситуации аналогичен – занос и, с большей долей вероятности, разворот автомобиля. Посему выполнять обгоны нужно максимально плавно и неспешно.

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Высокая скорость

Зимой нужно ездить медленнее, чем обычно northsideauto.net.au

Высокая скорость также становится частой причиной ДТП зимой, так как водителю сложнее среагировать на впереди находящиеся препятствия, а также скрытые под снегом изъяны (ямы, ухабы) дорог. Кроме того, если машину занесло, то на небольшой скорости ее удержать гораздо легче, чем на большой. Ввиду этого в зимний период скорость рекомендуется снизить от привычной хотя бы на 20 км/ч.

Полная зимняя экипировка за рулем

Многие автомобилисты ездят зимой "в полном обмундировании": в куртке, шапке и с шарфом. Однако обилие количество одежды сковывает движения во время вождения, что напрямую влияет на безопасность. Поэтому, как только машина прогреется, лучше снять верхнюю одежду.

Уменьшение давления в шинах для лучшего сцепления с дорогой

Не стоит зимой увеличивать давление в шинах - это миф

Чтобы добиться лучшего сцепления с дорогой на снегу и льду, многие водители снижают давление в шинах. Однако этот лайфхак пришел из далеких времен, когда в ходу были диагональные шины. А вот для современных радиальных покрышек – это не самая лучшая идея. При очень низком давлении их сцепление ухудшается, а тормозной путь увеличивается. Кроме того, увеличивается расход топлива и увеличивается износ. Снижение давления имеет смысл только в условиях очень глубокого снега, да и то только на очень глубоком снегу. Однако давление не должно падать более чем на треть значения, предписанного изготовителем, а максимально допустимая скорость в таком случае составляет 50 км/ч.

Также зимой не стоит забывать регулярно проверять давление в шинах. Это особенно актуально при понижении температуры. Когда воздух в шине остывает, обычно падает и давление – примерно на 0,1 бара при десяти градусах.

Уверенность в безотказности электронных помощников

Современные автомобили оснащены самыми разными типами датчиков и камер. Но когда они замазаны снегом или грязью, не стоит на них рассчитывать. Датчики парковки могут показывать неточное расстояние, а камеры заднего вида – "размытую" картинку. Поэтому перед началом поездки необходимо удалить снег и грязь, которые мешают работе электронных помощников.

Важно: в случае снега вспомогательные ассистенты следует использовать с осторожностью. Адаптивный круиз контроль при определении расстояния может не учитывать плохие погодные условия и связанный с этим увеличенный тормозной путь, а система удержания полосы движения, например, может не распознать разметку на заснеженных участках дороги.

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