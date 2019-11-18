Восстановить права онлайн: в Кабмине рассказали новые подробности

Теперь автомобилисты смогут восстановить украденные или утерянные водительские права онлайн. Соответствующее постановление приняли в Кабинете министров Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Согласно опубликованной информации, восстановить украденное или утерянное водительское удостоверение можно будет с помощью онлайн-процедуры.

Заказать восстановление документов можно будет через электронный кабинет водителя или с помощью Единого государственного портала административных услуг. Отмечается, что такая процедура возможна только в случае восстановления прав нового образца, выданных после 1 января 2013 года.

Кабмин рассказал о восстановлении водительских прав в Украине

Сообщается, что скоро можно будет воспользоваться такой услугой, однако точную дату в пресс-службе не указали.

Как рассказывал OBOZREVATEL, ранее в МВД напомнили, как действовать в случае утраты или повреждения водительских прав.

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