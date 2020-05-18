Вооруженные люди пытались продать Ferrari сына Хусейна
Невероятная история поиска автомобиля семьи Хусейнов привела энтузиаста к очень неоднозначной Ferrari. Также здесь замешаны оружие, проблемы с документами и очень большие деньги.
Скотт Ратаросса – автомобильный энтузиаст, коллекционер и просто большой поклонник Ferrari. Как сообщает Motor1, не так давно он решил найти знаменитую Ferrari F40, которая находилась в личной коллекции сына Саддама Хусейна. Бывшего президента Ирака давно нет в живых. Собственно, как и владельца автомобиля – Удея Хусейна. По этой причине поиски машины были затруднены, но у Ратаросса появились сведения, что старая Феррари все еще существует.
Интернет-сообщество помогло приблизиться к загадочному суперкару настолько близко, насколько это возможно. Автомобилист пообщался с большим количеством блогеров и коллекционеров, которые когда-либо пытались найти ту самую Ferrari.
Одна из первых попыток была предпринята в 2015 году, когда появилась информация о нескольких выживших автомобилях, которые ранее входили в коллекцию из 360 транспортных средств Удея Хусейна. Один из энтузиастов, который когда-то жил в Ираке и знал об этой машине, отправился на ее поиски.
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Пять лет назад автомобиль продавался, но цена неизвестна до сих пор. Состояние итальянского суперкара оставляло желать лучшего: кузов, салон и двигатель были полностью покрыты песком, некоторые детали достались машине от Nissan – видимо, следствие вынужденного ремонта "в полевых условиях".
О владельце машины ничего не было известно, но его представители приехали на встречу на внедорожнике и были вооружены автоматами. Сделка не состоялась, так как покупка предсказуемо сопровождалась сложной документацией. Да и вообще все происходящее настораживало. Зато автомобилисту удалось сделать фото. Но спустя какое-то время этой Ferrari F40 заинтересовался другой коллекционер. Тем не менее, цена была слишком высока, бюрократия мешала упростить процесс покупки, а состояние машины по-прежнему удручал, хотя над ней все же поработали.
Когда уже Скотт Ратаросса связывался с актуальным владельцем машины, цена оказалась шокирующей: $1 150 000. Более миллиона долларов за старый итальянский автомобиль с непрозрачной историей прежних владельцев, в подозрительном техническом состоянии и с потенциальными юридическими проблемами. С другой стороны, энтузиасту действительно удалось найти машину, за которой многие охотились.
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