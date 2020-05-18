Вооруженные люди пытались продать Ferrari сына Хусейна

Невероятная история поиска автомобиля семьи Хусейнов привела энтузиаста к очень неоднозначной Ferrari. Также здесь замешаны оружие, проблемы с документами и очень большие деньги.

Скотт Ратаросса – автомобильный энтузиаст, коллекционер и просто большой поклонник Ferrari. Как сообщает Motor1, не так давно он решил найти знаменитую Ferrari F40, которая находилась в личной коллекции сына Саддама Хусейна. Бывшего президента Ирака давно нет в живых. Собственно, как и владельца автомобиля – Удея Хусейна. По этой причине поиски машины были затруднены, но у Ратаросса появились сведения, что старая Феррари все еще существует.

Так выглядела Ferrari F40 Удея Хусейна, когда ее обнаружили впервые motor1.com

Так выглядела Ferrari F40 Удея Хусейна, когда ее обнаружили впервые motor1.com

Интернет-сообщество помогло приблизиться к загадочному суперкару настолько близко, насколько это возможно. Автомобилист пообщался с большим количеством блогеров и коллекционеров, которые когда-либо пытались найти ту самую Ferrari.

Так выглядела Ferrari F40 Удея Хусейна, когда ее обнаружили впервые motor1.com

Одна из первых попыток была предпринята в 2015 году, когда появилась информация о нескольких выживших автомобилях, которые ранее входили в коллекцию из 360 транспортных средств Удея Хусейна. Один из энтузиастов, который когда-то жил в Ираке и знал об этой машине, отправился на ее поиски.

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Пять лет назад автомобиль продавался, но цена неизвестна до сих пор. Состояние итальянского суперкара оставляло желать лучшего: кузов, салон и двигатель были полностью покрыты песком, некоторые детали достались машине от Nissan – видимо, следствие вынужденного ремонта "в полевых условиях".

Эту Ferrari пытались продать очень странные люди motor1.com

Эту Ferrari пытались продать очень странные люди motor1.com

О владельце машины ничего не было известно, но его представители приехали на встречу на внедорожнике и были вооружены автоматами. Сделка не состоялась, так как покупка предсказуемо сопровождалась сложной документацией. Да и вообще все происходящее настораживало. Зато автомобилисту удалось сделать фото. Но спустя какое-то время этой Ferrari F40 заинтересовался другой коллекционер. Тем не менее, цена была слишком высока, бюрократия мешала упростить процесс покупки, а состояние машины по-прежнему удручал, хотя над ней все же поработали.

Эту Ferrari пытались продать очень странные люди motor1.com

Когда уже Скотт Ратаросса связывался с актуальным владельцем машины, цена оказалась шокирующей: $1 150 000. Более миллиона долларов за старый итальянский автомобиль с непрозрачной историей прежних владельцев, в подозрительном техническом состоянии и с потенциальными юридическими проблемами. С другой стороны, энтузиасту действительно удалось найти машину, за которой многие охотились.

Сегодня Ferrari F40 выглядит намного лучше motor1.com

Сегодня Ferrari F40 выглядит намного лучше, но стоит очень дорого motor1.com

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