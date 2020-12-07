Volvo XC60 получил новые гибридные модификации

Компания Volvo продолжает расширять линейку гибридных моделей. На этот раз пополнение появилось в семействе XC60.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Шведский производитель предлагает для покупателей целую гамму электрифицированных моделей.

В частности, кроссовер ХС60 с системой mild-hybrid оснащается 2-литровым мотором, стартер-генератором с 48-вольтной бортовой сетью и системой рекуперации энергии торможения KERS. Покупатели могут выбирать между 197-сильным турбодизелем или 250-сильным бензиновым мотором. Эти модификации могут иметь как передний, так и полный привод. Топовые модификации оснащаются 235-сильным турбодизелем или 300-сильным бензиновым ДВС, которые работают в тандеме с полноприводной трансмиссией.

Кроме того, компания предлагает три варианта XC60 с системой PHEV. В этом случае автомобиль оснащается 2-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом и механическим компрессором, который отвечает за привод передних колес, а также электромотором, который вращает задние колеса. Все модификации PHEV модели XC60 имеют в своем арсенале литий-ионную батарею емкостью 11,6 кВтч, на зарядку которой потребуется примерно 2,5 часа.

Суммарная мощность версии XC60 Recharge Plug-in Hybrid T6 составляет 340 л.с., а запаса батареи хватит, чтобы преодолеть на электротяге до 51 км. Версию PHEV T6 можно заказать в спортивном исполнении R-Design или Inscription Expression. На ступеньку выше находится 390-сильная модификация Recharge Plug-in Hybrid T8, которую можно заказать в варианте R-Design Pro или Inscription Pro. А на вершине располагается модификация Recharge Plug-in Hybrid T8 Polestar Engineered. Она обладает силовым агрегатом мощностью 405 л.с. От других представителей гибридного семейства она отличается собственными настройками двигателя, подвески и тормозов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo организовала производство первого электромобиля марки, а также намерена отказаться от автомобилей на ископаемом топливе.