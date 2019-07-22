Volvo внезапно отозвал полумиллиона машин: что случилось

Автопроизводитель Volvo отозвал по всему миру 500 тысяч машин из-за дефекта в двигателе, который может привести к его возгоранию.
Как сообщает издание NOS, только из Нидерландов были изъяты 37 тысяч авто этой марки из-за опасности.
В частности, неожиданный отзыв касается дизельных авто, выпущенных за последние пять лет: V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90. По словам представителя компании в Нидерландах, нет никаких данных об инцидентах, связанных с этим недостатком, однако такая мера нужна для предосторожности.
Модель V40
wikipedia
Владельцы автомобилей в скором времени получат письма с информацией о возможных рисках.
"Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя в безопасности", – добавил представитель автопроизводителя.
Volvo - автосалон
citicars.club
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в рамках международной автомобильной федерации (FIA) были названы самые лучшие и худшие электрокары Пекинского автосалона.
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