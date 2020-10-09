Volvo придумала, как легко превращать леворульное авто в праворульное и наоборот

Компания Volvo запатентовала необычную систему. Ее суть состоит в том, что рулевое колесо и приборная панель могут передвигаться по всей ширине торпедо. При этом педали в данном случае являются сенсорными и размещены и с одной, и с другой стороны машины.

Как пишет Motor1, принципиальное отличие таких органов управления – они связаны с колесами не механически, а электронно. Благодаря этому руль и "приборку" можно свободно перемещать по салону. Педали при этом также электронные – они вмонтированы в пол машины слева и справа. Активируются ножные органы управления в тот момент, когда над ними зафиксируют рулевую колонку.

Что же касается рычага КП, то, согласно задумке, он крепится в едином блоке вместе с рулем либо же так и остается на своем традиционном месте – по центру.

В Volvo считают, что их разработка будет полезной на практике, когда в повседневную жизнь автомобилистов войдет автопилот. Еще одна польза – такая технология позволяет делать машины универсальными, то есть, они могут одновременно подходить как для стран с левосторонним, так и правосторонним движением. Впрочем, пока патент "Вольво" невозможно реализовать на серийных автомобилях — системы рулевого управления без механической связи с колесами объявлены вне закона по соображениям безопасности.

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