Volvo объяснила, зачем ограничила скорость в своих авто до 180 км/ч

Компания Volvo ограничила максимальную скорость в своих авто до 180 км/ч с целью улучшения безопасности на дорогах. Шведы уверены, их решение поможет уменьшить смертность от ДТП.

Причину нововведения компания детально объяснила в видео, размещенном на YouTube. В нем Volvo ссылается на свою историю, заявляя, что введение ограничение максимальной скорости для нее является таким же важным, шагом, как и внедрения ремней безопасности в 1950-х годах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Ролик рассказывает о прошлом, когда Volvo обвиняли в "нарушении прав человека" за использование ремней безопасности. Спустя годы это изобретение оказалось одним из самых важных в области спасения жизней при ДТП.

Без ремней безопасности дальнейшее развитие автомобиля было бы затруднительным. Именно они помогли решить проблему инертной массы, которая часто приводила к гибели человека при ударе.

И вот теперь шведский автопроизводитель предпринимает следующие действия – уменьшает максимальную скорость автомобиля. Лимит в 180 км/ч не дает стопроцентных гарантий, однако в определенных ситуациях он увеличивает шансы человека на выживание. Новая опция будет установлена ​​на всех моделях Volvo со следующего года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Volvo запустила в производство свой первый массовый электромобиль – кроссовер XC40 Recharge.