Volvo готовит большой электрический кроссовер ХС100

Сергей Иванов Новости 17:00, 12.05.2020

Журналисты американского издания MotorTrend поделились подробностями о будущем флагмане Volvo – купеобразном кроссовере XC100 Recharge.

Предполагаемый облик будущего Volvo XC100 Recharge
motortrend.com

Автомобиль получит полностью электрический силовой агрегат с двумя электромоторами, каждый для своей пары колес, а также роскошный 4-местный салон с индивидуальными креслами для водителя и его спутников.

Вариантов трансформации салона может быть несколько
media.volvocars.com

В основе Volvo XC100 Recharge будет лежать усовершенствованная модульная архитектура SPA 2, которая также послужит базой для создания внедорожника XC90 следующего поколения. Предполагается, что в отличие от XC90, для которой предложат еще и гибридные силовые агрегаты, флагман будет доступен исключительно на электротяге.

2020 Volvo XC90 Inscription
media.volvocars.com
2020 Volvo XC90 Inscription
media.volvocars.com

Также инсайдеры утверждают, что XC100 Recharge отличится оригинальным купеобразным кузовом и станет основателем новой стилистики шведского бренда.

Для XC100 Recharge будут доступны такие опции, как автопилот, а также большой список систем активной безопасности. Дебют модели намечен на 2023 год.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo показала новый электрический седан.

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