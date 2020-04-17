Volvo Cars возобновляет работу заводов и офисов
После прекращения производства из-за пандемии коронавируса, 20 апреля Volvo Cars возобновляет производство на заводе в Торсланде, Швеция.
Приняв такое решение после разговора с профсоюзами в тот же день компания возобновляет работу и в шведских офисах. В течение последних недель завод и офисные помещения подготовили для безопасного возвращения сотрудников.
Перед возвращением персонала 20 апреля, все помещения производственных мощностей и офисов тщательно убрали и обработали средствами дезинфекции. На главных входах в здания сотрудникам будут предлагать проверку температуры и измерения уровня кислорода в крови.
В шведских офисных зданиях произвели перепланировку залов для совещаний, офисных помещений и ресторанов. Это сделано для обеспечения социального дистанцирования, например, путем иного размещения столов и ограничения количества людей, которым разрешено одновременно находиться в залах совещаний или ресторанах.
Завод Volvo Cars в Генте, Бельгия, также восстанавливает работу 20 апреля при условиях сокращения производства. Также компания планирует открыть 11 мая свой завод в Южной Каролине, США.
Другие шведские мощности Volvo Cars – завод двигателей в Скьовде и площадка по изготовлению комплектующих деталей в Улуфстреме – продолжат еженедельное планирование производства и будет адаптировано в соответствии с потребностями других заводов.
Volvo Cars и в дальнейшем будет пользоваться программой поддержки, предоставленной правительством Швеции с начала года. Она гарантирует значительное сокращение рабочего времени для большинства работников. Вместе с тем, пока рынки стабилизируются – поддержка правительства позволяет Volvo Cars защитить бизнес.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ряд производителей возобновляют работу заводов в Европе.