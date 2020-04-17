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17 апреля • обновлено в 19:53
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Volvo Cars возобновляет работу заводов и офисов

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После прекращения производства из-за пандемии коронавируса, 20 апреля Volvo Cars возобновляет производство на заводе в Торсланде, Швеция.

Volvo Cars возобновляет работу заводов и офисов

Volvo Cars возобновляет работу заводов и офисов

volvo.com

Приняв такое решение после разговора с профсоюзами в тот же день компания возобновляет работу и в шведских офисах. В течение последних недель завод и офисные помещения подготовили для безопасного возвращения сотрудников.

Перед возвращением персонала 20 апреля, все помещения производственных мощностей и офисов тщательно убрали и обработали средствами дезинфекции. На главных входах в здания сотрудникам будут предлагать проверку температуры и измерения уровня кислорода в крови.

Volvo Cars возобновляет работу заводов и офисов

Volvo Cars возобновляет работу заводов и офисов

volvo.com

В шведских офисных зданиях произвели перепланировку залов для совещаний, офисных помещений и ресторанов. Это сделано для обеспечения социального дистанцирования, например, путем иного размещения столов и ограничения количества людей, которым разрешено одновременно находиться в залах совещаний или ресторанах.

Завод Volvo Cars в Генте, Бельгия, также восстанавливает работу 20 апреля при условиях сокращения производства. Также компания планирует открыть 11 мая свой завод в Южной Каролине, США.

Другие шведские мощности Volvo Cars – завод двигателей в Скьовде и площадка по изготовлению комплектующих деталей в Улуфстреме – продолжат еженедельное планирование производства и будет адаптировано в соответствии с потребностями других заводов.

Volvo Cars возобновляет работу заводов и офисов

Volvo Cars возобновляет работу заводов и офисов

volvo.com

Volvo Cars и в дальнейшем будет пользоваться программой поддержки, предоставленной правительством Швеции с начала года. Она гарантирует значительное сокращение рабочего времени для большинства работников. Вместе с тем, пока рынки стабилизируются – поддержка правительства позволяет Volvo Cars защитить бизнес.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ряд производителей возобновляют работу заводов в Европе.

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Автор
Сергей Иванов
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