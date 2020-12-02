Volkswagen выдал своего конкурента Tesla Model Y за Peugeot

Компания Volkswagen испытывает на дорогах общего пользования новый электрический кроссовер ID.6, который составит конкуренцию Tesla Model Y. Чтобы модель не рассекретили раньше времени, немцы замаскировали ее под вседорожник Peugeot 5008.

Снимки тестового прототипа опубликовал сайт Motor1. Судя по ним, сейчас VW тестирует будущий электрокар в холодных условиях – скорее всего, производитель проверяет электронику, батарею и силовую установку автомобиля на устойчивость к минусовым температурам.

Собственно, Volkswagen не первый раз прибегает к подобным трюкам: ранее он уже выдал прототип нового "Тигуана" за китайский кроссовер Changan CS85, а тестовый электрокроссовер ID.4 – за Opel Grandland X.

Ожидается, что VW ID.6 выйдет на рынок в следующем году. Новинку строят на базе вышеупомянутого ID.4, и от последнего она будет отличаться увеличенными размерами – возможно, за счет этого "Фольксваген" предложит не только 5-, но и 7-местную версию модели. Для ID.4 предусмотрена батарея максимум на 77 кВтч, но не исключено, что ID.6 получит более крупный аккумулятор.

Отметим, что кроме ID.4 в новое семейство электрокаров немецкой марки входит также хетчбэк ID.3. Как недавно писал OBOZREVATEL, этот автомобиль принял участие в драг-рейсинге с бензиновым Golf GTI, и вышел из гонки победителем.

Кроме того, на днях OBOZREVATEL сообщал о том, что Volkswagen готовит еще один электрокар – самый дешевый из всех, его ожидаемая цена – 20 000 евро.