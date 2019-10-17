Volkswagen вновь опередил всех конкурентов

Несмотря на активность конкурентов, продукция Volkswagen Group пользуется хорошим спросом у европейцев.

Об этом сообщают в Европейской ассоциации автопроизводителей ACEA. Продажи новых авто в странах ЕС выросли в сентябре нынешнего года на 14,5%. Бесспорным лидером продолжает оставаться Volkswagen Group.

Volkswagen ID.3 www.volkswagen-newsroom.com

Суммарно за автомобили концерна своими кошельками только в сентябре проголосовали без малого 259 тысяч европецев, а за 9 месяцев нынешнего года было реализовано около 2,96 млн новеньких авто.

Новости Компания Volkswagen готовится презентовать новый Golf

В тройке лидеров – бренды Volkswagen, Audi и Skoda. Особо стоит отметить марку Skoda, которая по итогам 9 месяцев практически сравнялась по продажам с Audi – разница составляет всего 181 авто.

Хорошие результаты показывают и другие бренды, входящие в немецкий концерн. Например, Lamborghini недавно объявила об очередном рекорде – за 6 месяцев нынешнего года счастливыми обладателями суперкаров итальянской марки стали 4553 человек по всему миру.

А что же другие производители? На втором месте со значительным отставанием находится французская PSA Group. За 9 месяцев концерну удалось продать 1,96 млн авто.

PSA Group www.groupe-psa.com

Лидером группы стал бренд Peugeot, за который свои кровные сбережения отдали более 738 тысяч европейцев. За ним вплотную держится Opel/Vauxhall с результатом 682 тысячи покупателей. Бренд Citroen по сравнению с прошлым годом пополнил корзину заказов на полмиллиона авто.

Ну и наконец, на третьем месте в рейтинге наиболее успешных автопроизводителей Европы – еще один французский концерн – Renault Group. На его счету 1,26 млн реализованных авто из которых две трети принадлежат "материнскому" бренду Renault.

Как ранее писал OBOZREVATEL, компания Renault скоро покажет новое поколение модели Sandero.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!