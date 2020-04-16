Volkswagen Tiguan R заметили на Нюрбургринге

В обновленной семье Volkswagen Tiguan, которая дебютирует в конце этого года, будет спортивная версия Tiguan R.

2021 Volkswagen Tiguan R carscoops.com

Компания Volkswagen готовит целую серию спортивных версий своих ключевых моделей. Ранее мы уже рассказывали о новой версии хэтчбека Golf R, а также о флагманском спортседане Arteon R. Все эти модели тестирует спортивное подразделение компании, а испытания проводятся на знаменитой трассе Нюрбургринг.

2021 Volkswagen Tiguan R carscoops.com

Новый представитель семейства Tiguan получит собственный аэродинамический обвес, иные бампера, боковые "юбки" и антикрыло на крыше. В диффузор в заднем бампере имплантировали четыре хромированных патрубка выхлопных труб.

2021 Volkswagen Tiguan R carscoops.com

Кроме того, новинка получит более крупные колесные диски с оригинальным дизайном и декоративные эмблемы "R". Спортивный облик дополнят заниженная подвеска и более мощные тормозные механизмы с синими суппортами.

2021 Volkswagen Tiguan R carscoops.com

Ожидается, что автомобиль получит 2-литровый турбированный мотор мощностью свыше 300 л.с. Кроме того, в базовой комплектации Tiguan R будет иметь фирменный систему полного привода 4Motion и роботизированную коробку передач с двойным сцеплением DSG.

2021 Volkswagen Tiguan R carscoops.com

В салоне появятся новые спортивные кресла, эксклюзивная отделка интерьера, собственная графика информационно-развлекательной системы и другие отличия от обычного Tiguan.

2021 Volkswagen Tiguan R carscoops.com

2021 Volkswagen Tiguan R carscoops.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на европейском рынке появится новый компактный кроссовер от VW.

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