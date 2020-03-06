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6 марта • обновлено в 16:46
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Volkswagen решил похоронить автомобили с ГБО

1.7т
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Автомобили Volkswagen с ГБО оказались под ударом после того, как в компании решили прекратить дальнейшую разработку и производство машин на природном газе.

Как стало известно OBOZREVATEL, это в первую очередь касается автомобилей, работающих на метане. На данный момент модели с силовыми установками на компримированном природном газе (CNG) представлены такими компаниями немецкого концерна, как VW, Audi, Skoda и SEAT.

Отказ от дальнейших разработок в этом направлении связан с падением спроса на автомобили с КПГ на европейском рынке. Поэтому новые поколения таких машин не появятся, но в течение ближайших нескольких лет актуальные модели с такими установками останутся на рынке. После, когда их жизненный цикл завершится, преемников они не получат.

Новых Audi, SEAT, Skoda и VW с газовыми установками CNG больше не будет

Новых Audi, SEAT, Skoda и VW с газовыми установками CNG больше не будет

Интересно, что в дальнейшем отказ производителя может коснуться и более распространенных в Украине автомобилей с ГБО, работающих на пропан-бутане (LPG). Ведь на европейском рынке в целом отмечается падение продаж моделей с газобалонным оборудованием.

Во многом на сложившуюся в производственной среде ситуацию также влияет грядущее внедрение экологических норм Евро-7. Ожидается, что более строгие нормативы сделают нерентабельным присутствие автомобилей с ГБО на рынке.

Интересно, что под угрозой оказались все модели VW Group с ГБО

Интересно, что под угрозой оказались все модели VW Group с ГБО

vw.com

Компания Volkswagen планирует направить освободившиеся ресурсы на разработку новых электромобилей, что в полной мере соответствует тенденциям дальнейшего развития мирового автопрома.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о разных спецификациях новейшего электрокара VW ID.3.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
газ автогаз Audi Seat Skoda Volkswagen ГБО новости новые авто авто
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