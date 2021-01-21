Volkswagen приоткрыл завесу своего будущего флагманского электромобиля

Генеральный директор бренда Volkswagen Ральф Брандштеттер заявил, что новый флагманский электромобиль компании будет называться Trinity. Его начнут производить с 2026 года.

Проект будущей модели описывают как "концепцию высокоэффективного автомобиля с культовым дизайном" и говорят, что она должна стать чем-то совершенно новым для Volkswagen. Об этом сообщает Electrive.

"Мы берем на себя инициативу по плоскопанельной электрической платформе, помогая формировать новую основу концерна", – заявил Брандштеттер.

Он также сообщил, что этот автомобиль стоит на трех "китах": новая архитектура, уровень 2+ (готовность к 4 уровню) автономное вождение и нейронная сеть, радикально новый подход к производству.

В разработке Trinity Volkswagen вдохновится проектом Artemis, который Audi запустила весной прошлого года. В Volkswagen хотят создать рабочую группу, которая объединит все мероприятия от разработки до производства автомобиля, чтобы создать высокоэффективный электромобиль.

Концепт Trinity должны показать до конца 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Hyundai представил новые фото компактного кроссовера сегмента B-SUV, который получил имя Bayon.