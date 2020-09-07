Volkswagen презентовал туристическую версию Caddy

Немецкий концерн Volkswagen расширяет линейку коммерческого семейства Caddy за счет новинки под названием California.

Она сменит прежнюю модель Caddy Beach. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

VW Caddy California появится в продаже в конце нынешнего года. Фото: vwn-presse.de

Новинка относится к категории туристических автомобилей и построена на базе популярного компактвена Caddy. Кемпер получил множество дополнительных опций, позволяющих превратить автомобиль в комфортабельный дом на колесах. Среди них – складная кровать с высококачественным матрасом, а в нише под ней достаточно места для двух раскладных кресел и небольшого походного столика.

2020 VW Caddy California. Фото: vwn-presse.de

2020 VW Caddy California. Фото: vwn-presse.de

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Наслаждаться видом звездного неба во время отдыха позволит большая панорамная крыша. Фото: vwn-presse.de

Наслаждаться видом звездного неба во время отдыха позволит большая панорамная крыша. В авто предусмотрена светодиодная амбиентная подсветка, небольшая кухня с газовой плитой, а также несколько отделений для кухонной утвари. Для хранения вещей предусмотрена специальный органайзер с отделениями на "молнии", каждый из которых рассчитан на 5 кг поклажи.

В авто предусмотрена небольшая кухня с газовой плитой, а также несколько отделений для хранения кухонной утвари. Фото: vwn-presse.de

Еще одной полезной опцией, отличающей новинку от других моделей семейства, является модульный тент-палатка, который крепится на дверь багажника и позволит организовать два спальных места.

Модульный тент-палатка, который крепится на дверь багажника. Фото: vwn-presse.de

Новинка будет предложена в двух вариантах, отличающихся длиной– 4501 и 4853 мм. Кроме того, покупатели смогут выбирать между 75 и 122-сильными версиями турбодизеля TDI, а также передним или полным приводом.

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В списке опций предлагается цифровая приборная панель, развлекательная система с дисплее до 10 дюймов, а также 19 электронных "помощников" водителя, включая полуавтоматическую систему управления Travel Assist.

Кемпер получил множество дополнительных опций, позволяющих превратить автомобиль в комфортабельный дом на колесах. Фото: vwn-presse.de

Caddy California появится в продаже в конце нынешнего года, а длиннобазная версия станет доступна в начале 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen представила новый электрический кроссовер.

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