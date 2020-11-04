Volkswagen презентовал самый мощный Golf R: все подробности и фото

Немецкая компания представила самую мощную модификацию Volkswagen Golf R нового поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка будет предложена исключительно с 5-дверным кузовом хэтчбек, а под капотом расположился 320-сильный 2-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом и прямым впрыском.

Покупатели смогут выбирать между 6-ступенчатой "механикой" и 7-ступенчатой роботизированной КП DSG с двумя сцеплениями. А главная инновация модели – новая полноприводная трансмиссия 4Motion. Она отличается от аналогов системой векторизации тяги. Для этого вместо прежней муфты на задней оси установлены два индивидуальных фрикциона. В результате на каждое из задних колес электроника может перебросить до 100% тяги. Кроме того, опытный пилот сможет задействовать режим Drift, в котором ESP отключается, а большая часть крутящего момента отправляется на заднюю ось.

К уже знакомым режимам Comfort, Sport, Race и Individual добавлен новый – Special, подготовленный специально для езды по знаменитой трассе "Нюрбургринг". По данным производителя, "Северную петлю" новый Golf R проезжает на 17 секунд быстрее предшественника.

"Заряженный" Golf R способен разогнаться до первой "сотни" за 4,7 с, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Опционный пакет R Performance позволяет распустить электронный "ошейник" до 270 км/ч.

Автомобиль имеет в своем арсенале адаптивное шасси DCC, спортивную подвеску с более жесткими пружинами и стабилизаторами, уменьшенный на 20 мм клиренс, а угол развала передних колес увеличен на 1,2 градуса. С учетом возросшей мощности автомобиль оснастили более эффективными тормозными механизмами с дисками увеличенного диаметра (358 мм спереди). В качестве опции можно заказать 19-дюймовые диски, гоночные шины и прямоточную выпускную систему Akrapovic.

Golf R отличается собственным аэродинамическим обвесом, бамперами, боковыми юбками, большим задним спойлером и "квартетом" выхлопных патрубков. В салоне появились спортивные кресла с обивкой кожей наппа, спортивный усеченный руль с кнопкой R и соответствующий декор.

На европейском рынке Volkswagen Golf R появится уже в этом году, а ориентировочная цена составит 50 тысяч евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen представила Touareg с расходом 2,6 л на 100 км пробега.