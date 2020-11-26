Новый Tiguan оказался динамичнее и быстрее Porsche Cayenne

Volkswagen официально презентовал Tiguan R – самую мощную версию кроссовера за всю его историю.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новый VW Tiguan R способен разгоняться до первой "сотни" всего за 4,9 с, что на 1,3 с меньше, чем нужно на спринт Porsche Cayenne. А вот максимальная ограничена на привычной для большинства немецкий автомобилей отметке 250 км/ч.

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Автомобиль оснастили 2-литровым турбированной "четверкой" TSI мощностью 320 л.с., а крутящий момент достигает 420 Нм. Для сравнения 6-цилиндровый мотор Porsche Cayenne развивает 340 л.с. и 450 Нм.

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Реализовать потенциал мощного мотора новому Tiguan R помогают полноприводная трансмиссия 4Motion с системой векторизации тяги R-Performance Torque Vectoring и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Созданный специалистами подразделения R, новый Tiguan R получит собственные настройки подвески с адаптивными амортизаторами, уменьшенный на 10 мм дорожным просвет, 18-дюймовые тормозные диски с логотипами R на передних суппортах. В качестве опции можно заказать титановую выхлопную систему Akrapovic, а 20-дюймовые диски заменить на 21-дюймовые Estoril.

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Новые бампера могут быть окрашены в цвет кузова или в черный глянец. Корпуса зеркал получили матовые хромированные корпусы, а черная окантовка колесных арок и глянцево-черный задний диффузор позволят безошибочно отличить новинку от других Tiguan.

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Еще одним отличием Tiguan R от других представителей семейства является интерьер со спортивными анатомическими "ковшами", карбоновым декором, дополнительным освещением, цифровым кокпитом с индикатором времени прохождения круга и перфорированными накладками на педали.

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Volkswagen Tiguan R volkswagen-newsroom.com

Цена новинки в Германии начинается с отметки 56,7 тысяч евро 04 ($67287), что на 28,5 тысяч евро дороже базовой версии Tiguan и всего на 3207 евро дешевле Touareg.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, концерн Volkswagen Group существенно расширит линейку электромобилей.