Volkswagen представил стартовую версию нового Golf

Восьмое поколение популярного Volkswagen Golf получит новый мотор, с которого будет начинаться линейка модели.

Напомним, что модель Golf VIII дебютировала в конце прошлого года. Многие годы Golf занимает лидирующую строчку в рейтинге продаж в Европе. Чтобы укрепить и без того прочные позиции, в компании подготовили для покупателей базовую версию с 1-литровым 3-цилиндровым бензиновым мотором TSI.

2021 Volkswagen Golf VIII volkswagen.com

Первоначально Golf VIII был доступен с двумя 1,5-литровыми бензиновыми TSI и двумя 2-литровыми турбодизелями. Весной к ним добавилась гибридная версия 1.5 eTSI. Шестым представителем семейства станет 1-литровый 110-сильный TSI, работающий в паре с 6-ступенчатой "механикой". Покупателям базовый Golf в комплектации Life обойдется в 25900 евро.

Компактный 3-цилиндровый мотор работает по циклю Миллера и имеет турбину с изменяемой геометрией. В начальной комплектации Life он работает в паре исключительно с 6-ступенчатой МКП. Позже появится версия с эти же мотором, дополненная стартер-генератором. Такой "мягкий" гибрид будет предлагаться с роботизированной коробкой DSG с двойным сцеплением.

Литровый мотор обеспечивает Golf разгон до "сотни" за 10,2 секунды, а максимальная скорость достигает 203 км/ч. По данным производителя расход топлива в комбинированном цикле WLTP составляет 5,3-5,7 л на 100 км.

Базовая комплектация Life включает 16-дюймовые легксплавные диски Norfolk, светодиолдные фары, датчик дождя, датчики парковки спереди и сзади, электропривод и подогрев зеркал, а также систему бесключевого доступа.

2021 Volkswagen Golf VIII volkswagen.com

В салоне Golf Life можно обнаружить цифровую приборную панель с двумя 10-дюймовыми экранами. Первый выполняет функцию приборной шкалы, а второй отвечает за информационн-развлекательные функции и управление вспомогательными системами.

2021 Volkswagen Golf VIII volkswagen.com

Автомобиль также оснащен многочисленными электронными системами помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, систему сохранения рядности движения, а также системы распознавания пешеходов и дорожных знаков.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen представила новый кроссовер Nivus.