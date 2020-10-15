Представлен новый кроссовер Volkswagen Taos с двигателем от Jetta

Компания Volkswagen пополнила свою кроссоверную линейку новой моделью. Речь идет о VW Taos, главным рынком которого станут США.

Фото и характеристики модели опубликовала пресс-служба немецкой марки. Известно, что Volkswagen Taos представляет собой компактный кроссовер, который назвали в честь города в Нью-Мексико – Таос. Выпускать новинку будут в Мексике – на заводе Volkswagen в Пуэбле.

Volkswagen Taos VW

По габаритам VW Taos имеет длину 4465 мм, ширину 1842 мм, высоту 1636 мм, колесную базу 2690 мм, а объем багажника составляет 796 литров (1877 литров при сложенных задних сиденьях). В основе "Таоса" лежит платформа MQB, мотор доступен для новинки один – 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с наддувом мощностью 160 сил (этот агрегат достался SUV от седана Jetta). А вот типов привода и коробок передач предусмотрено по две: передний и полный привод, а также 8-ступенчатый "автомат" и 7-скоростной "робот" с двойным сцеплением соответственно.

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Дизайн новинки ожидаемо выполнен в стилистике других кроссоверов марки. В частности, имеется сходство с Tiguan и американским Atlas (на других рынках – Teramont). В салоне автомобиля установлена цифровая приборная панель (база), а также информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном и беспроводное зарядное устройство для смартфона (в более дорогих версиях).

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Также в оснащение авто в зависимости от комплектации входит: адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, система удержания полосы движения и автоматического торможения, подогрев руля и сидений (плюс для кресел предусмотрена вентиляция), кожаная отделка салона, аудиосистема с 8 динамиками.

Volkswagen Taos VW

Старт продаж Taos в США заявлен на лето 2021 года. Стоить новинка будет меньше, чем Tiguan.

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Volkswagen Taos VW

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что дизельный VW Golf оказался выгоднее электрического "Гольфа".