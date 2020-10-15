Представлен новый кроссовер Volkswagen Taos с двигателем от Jetta

Компания Volkswagen пополнила свою кроссоверную линейку новой моделью. Речь идет о VW Taos, главным рынком которого станут США.

Фото и характеристики модели опубликовала пресс-служба немецкой марки. Известно, что Volkswagen Taos представляет собой компактный кроссовер, который назвали в честь города в Нью-Мексико – Таос. Выпускать новинку будут в Мексике – на заводе Volkswagen в Пуэбле.

По габаритам VW Taos имеет длину 4465 мм, ширину 1842 мм, высоту 1636 мм, колесную базу 2690 мм, а объем багажника составляет 796 литров (1877 литров при сложенных задних сиденьях). В основе "Таоса" лежит платформа MQB, мотор доступен для новинки один – 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с наддувом мощностью 160 сил (этот агрегат достался SUV от седана Jetta). А вот типов привода и коробок передач предусмотрено по две: передний и полный привод, а также 8-ступенчатый "автомат" и 7-скоростной "робот" с двойным сцеплением соответственно.

Дизайн новинки ожидаемо выполнен в стилистике других кроссоверов марки. В частности, имеется сходство с Tiguan и американским Atlas (на других рынках – Teramont). В салоне автомобиля установлена цифровая приборная панель (база), а также информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном и беспроводное зарядное устройство для смартфона (в более дорогих версиях).

Также в оснащение авто в зависимости от комплектации входит: адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, система удержания полосы движения и автоматического торможения, подогрев руля и сидений (плюс для кресел предусмотрена вентиляция), кожаная отделка салона, аудиосистема с 8 динамиками.

Старт продаж Taos в США заявлен на лето 2021 года. Стоить новинка будет меньше, чем Tiguan.

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