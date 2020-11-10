Volkswagen 'поставил крест' на легендарном двигателе W12

К 2026 году Volkswagen откажется от своего самого крупного двигателя, W12. Причина такого решения – массовая электрификация и экологические требования к автопроизводителям со стороны властей, которые постоянно ужесточаются.

W12 от VW, он же 6,0-литровый WR12 48v, появился на свет в 2001 году, и до сих пор это единственный мотор такого объема, который устанавливался на серийных авто немецкой группы. В частности, cейчас его использует одна марка, входящая в состав VW Group – Bentley, но поскольку к 2026 году британцы решили электрифицировать свой модельный ряд (а именно, выпускать только гибриды и электрокары), дальнейшее производство W12 выглядит бессмысленным, пишет Autoevolution.

С другой стороны, отказ от W12 обусловлен еще и тем, что в последние годы среди автопроизводителей наблюдается тенденция к уменьшению рабочего объема двигателя и количества цилиндров. Так, на смену 12- и даже 8-цилиндровым мотором все чаще приходят турбированные агрегаты с 6-ю и 4-я цилиндрами, а также гибридные силовые установки.

Отметим, что в свое время "фольксвагеновским" W12, кроме Bentley, оснащались такие известные модели, как VW Touareg и Phaeton,а также Audi A8.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Renault решил отправить на пенсию дизельные двигатели. Вместо этого французская марка также сосредоточится на выпуске электрокаров и гибридов.