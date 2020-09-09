Volkswagen показал первое фото кроссовера меньше Tiguan

Новый кроссовер Volkswagen, у которого пока нет имени, показали на первом фото. В модельной линейке немецкой компании компактное авто займет место ниже VW Tiguan.

Производитель обещает полностью рассекретить модель, фото которой показали на пресс-сайте Volkswagen, 13 октября 2020 года – ждать осталось около месяца. Интересно, что прежде о грядущей новинке ничего не было известно.

VW Tiguan – небольшой автомобиль, но новинка окажется еще меньше. Фото: Volkswagen

Компактный кроссовер VW окажется меньше, чем Tiguan. В модельной гамме уже есть две подобные модели – T-Roc и самый компактный кроссовер бренда T-Cross. Как с этими автомобилями будут соотноситься размеры новинки, пока неизвестно.

Скорее всего, новый кроссовер по размерам будет близок к T-Roc. Фото: Volkswagen

Пока производитель показал первое фото. На нем машина изображена спереди. Мы видим только силуэт, ведь изображение автомобиля сильно затемнено. Но мы можем разглядеть приблизительную форму передних фар. Также видно, что полоски ДХО заходят на решетку. Между ними расположится логотип VW.

Пока новинку анонсировали для рынка США. Скорее всего, в дальнейшем автомобиль окажется глобальной моделью и сможет появиться даже в Украине.

VW T-Cross – самый маленький кроссовер компании. Фото: Volkswagen

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о переговорах, посвященных производству электромобилей Volkswagen в Украине. Сборку могут наладить на закарпатском заводе "Еврокар".