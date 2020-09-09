Volkswagen официально представил универсалы Golf

Компания Volkswagen расширила семейство Golf за счет универсалов Variant и Alltrack.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого производителя. По сравнению с предшественником, новинка стала крупнее, как по длине (4633 мм), так и по величине колесной базы (2686 мм). Увеличение размеров позволило не только добавить больше пространства для задних пассажиров, но и сделать багажное отделение вместительнее – 611 л (+6 л). При сложенном втором ряде кресел с собой в дорогу можно взять до 1642 л (+22 л) поклажи.

VW Golf Variant вырос в длину, а колесная база увеличена на 66 мм. Фото: volkswagen-newsroom.com

Для удобства погрузки/выгрузки Golf VIII Variant пятую дверь снабдили системой бесконтактного открывания, а в багажнике теперь есть крючки для сумок, креплениями для багажа и двумя розетками на 12 и 230 вольт.

Golf Variant получил систему бесконтактного открывания багажника. Фото: volkswagen-newsroom.com

Для Golf Variant будут доступны все силовые агрегаты, которые предлагаются для родственного хэтчбека. Позже появится спортивная версия Golf R Variant с 2-литровым бензиновым турбомотором и фирменной системой полного привода.

Интерьер Golf Variant унаследовал от родственного хэтчбека. Фото: volkswagen-newsroom.com

Салон нового Golf Variant. Фото: volkswagen-newsroom.com

"Внедорожная" версия Alltrack отличается базовым полным приводом 4Motion и увеличенным клиренсом. Кроме того, внешне автомобиль отличается защитными пластиковыми накладками по периметру кузова. Кроме того, "внедорожная" модификация имеет ряд незначительных отличий в отделке салона.

Универсал Volkswagen Golf Alltrack легко отличить по защитному обвесу. Фото: volkswagen-newsroom.com

Продажи Golf Variant и Alltrack в Европе стартуют в конце нынешнего года. Цены и спецификации станут известны ближе к началу продаж.

Golf Alltrack имеет увеличенный клиренс и в "базе" оснащен полным приводом 4Motion. Фото: volkswagen-newsroom.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Volkswagen готовится к презентации нового компактного кроссовера.

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