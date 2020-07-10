Volkswagen Krafter превратили в полноприводный вездеход

Чешская компания Torsus из Праги поделилась первой информацией о новом проекте – полноприводном минибусе на базе VW Crafter.

Немного найдется в мире серьезных внедорожников, способных перевозит 21 пассажира. В компании Torsus решили исправить эту ситуацию и предложить покупателям комфортабельный минибус с трансмиссией 4х4. Автомобиль получил название Terrastorm и гордо именуется создателями как "самый проходимый минибус с полным приводом".

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Torsus Terrastorm построен на базе VW Crafter 4Motion. Он получил усиленную внедорожную подвеску, а также дополнительную защиту, позволяющую добраться до таких мест, куда обычный автомобиль попасть не сможет.

В зависимости от пожеланий клиента, компания Torsus готова предолжить широкий ассортимент опций и дополнительного оборудования. Автомобиль может в равной степени использоваться для туризма или выполнять доставку людей и грузов в самые труднодоступные районы.

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Terrastorm оснащен 2-литровым турбодизелем TDI мощностью 177 л.с., который можно заказать с 6-sступенчатой "механикой" или классическим 8-ступенчатым "автоматом".

Дебют внедорожного минибуса ожидается в конце июля, а продажи новинки начнутся в третьем квартале нынешнего года.

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