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3 декабря • обновлено в 20:31
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Volkswagen Jetta превратили в SEAT Tarraco с другим именем

1.3т
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Знаменитая модель Volkswagen Jetta поделилась своим именем с новым брендом, который VW создал около года назад. Теперь появился кроссовер Jetta VS7, вдохновленный SEAT Tarraco.

Как стало известно OBOZREVATEL, новый бренд образовали специально для продажи доступных молодежных автомобилей на китайском рынке. Представленный кроссовер Jetta VS7 2020 – уже третья модель компании.

Jetta VS7 – новый вместительный кроссовер со знакомым именем

Jetta VS7 – новый вместительный кроссовер со знакомым именем

carscoops.com

Новинка, судя по всему, получила множество заимствований от семиместного кроссовера Сеат Таррако. Правда, Jetta VS7 получился немного компактнее: длина/ширина/высота составляют 4624 мм/1841 мм/1633 мм против 4735 мм/1839 мм/1658 мм у Tarraco.

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В профиль Jetta VS7 почти не напоминает своего брата

В профиль Jetta VS7 почти не напоминает своего брата

carscoops.com

Колесная база VS7 равна 2730 мм (у кроссовера SEAT – 2787 мм). В дизайне новинки наблюдаются некоторые отсылки на испанского брата, однако в большей степени Jetta VS7 напоминает другие модели молодого бренда – Jetta VS5 (SEAT Ateca) и Jetta VA3 (VW Jetta прошлого поколения).

Задние фонари достались от Jetta VS5

Задние фонари достались от Jetta VS5

carscoops.com

Стоит отметить переднюю решетку, фары и оформление бампера, которые уже стали фирменными для компании. Но главное – третий ряд кресел в салоне, благодаря которому кроссовер способен разместить семерых пассажиров.

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SEAT Tarraco – более изысканный семиместный кроссовер для европейского рынка

SEAT Tarraco – более изысканный семиместный кроссовер для европейского рынка

seat.com

Jetta VS7 2020 оснастили 1,4-литровым бензиновым турбомотором на 150 л.с. К нему в пару доступны 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП. О планах VW Group вывести новый бренд на европейский рынок пока ничего не известно.

Jetta VA3 – пока единственный седан молодого бренда

Jetta VA3 – пока единственный седан молодого бренда

volkswagen-newsroom.com

Первым кроссовером стал Jetta VS5, который является перелицованным Сеат Атека

Первым кроссовером стал Jetta VS5, который является перелицованным Сеат Атека

volkswagen-newsroom.com

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто китайский автомобиль новые авто кроссовер Volkswagen новости
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