Volkswagen готовится к презентации Golf R

В преддверии презентации компания Volkswagen показала тизер и поделилась информацией о новинке.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Volkswagen Golf R получит инновационную систему полного привода с регулировкой крутящего момента колес на задней оси. Система полного привода тесно взаимодействует с другими электронными системами ходовой части, такими как система имитация блокировок дифференциалов (XDS) и адаптивной подвеской DCC.

VW Golf R motor1.com

Под капотом новинки будет установлен турбированный мотор 2.0 TSI серии EA888. По предварительным данным, он будет выдавать 333 л.с. Высокотехнологичный двигатель с непосредственным впрыском отличается инновационными решениями. Например, системой водяного охлаждения подаваемых к турбонагнетателю выхлопных газов, а также системой изменение фаз газораспределения с регулировкой как впускных, так и выпускных клапанов. Новый Golf R станет самой мощной серийной модификацией за всю историю модели.

VW Golf R motor1.com

Напомним, что впервые версия R появилась в 2002 году в четвертом поколении модели. Хэтчбек Golf R32 имел атмосферный 3,2-литровый мотор VR6 мощностью 241 л.с. и 6-ступенчатую "механику". Разгон до 100 км/ч занимал 6,6 с. В 2003 году этот хот-хэтч стал первой моделью Volkswagen, для которой за доплату предложили "робот" DSG с двумя сцеплениями. Он позволил сократить время разгона до "сотни" до 6,4 с.

2002 VW Golf R32 volkswagen-newsroom.com

В шестом поколении (2009 г.) топ-модель была переименована в Golf R, и под капотом располагался турбированный двигатель 2.0 TSI мощностью 270 л.с. В седьмом поколении его мощность 2-литрового довели до 310 сил.

В конце 2016 года совместно с тюнинг-ателье Abt была выпущена лимитированная серия Golf R360S с мотором на 360 л.с., но этот проект не получил дальнейшего развития.

360-сильный VW Golf R360S представили в 2016 году abt-sportsline.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen представила Touareg с расходом 2,6 л на 100 км пробега.