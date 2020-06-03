Volkswagen готовится к дебюту нового Arteon

Компания Volkswagen обнародовала дату официальной премьеры нового поколения модели Arteon. Дебют новинки намечен на 24 июня.

В рамках презентации компания представит сразу две версии – лифтбек и универсал. Напомним, что ранее автомобиль предлагался только в трехобъемном исполнении. Ожиджается, что позже на базе универсала появится версия Offroad с увеличенным клиренсом и защитным обвесом по периметру кузова.

2021 Volkswagen Arteon volkswagen-newsroom.com

Презентация новинки пройдет в соответствии с трендами в режиме онлайн из-за карантина. Новое поколение Arteon получит внешность в новой стилистике бренда, которую первым примерил на себе Golf восьмой генерации.

2021 Volkswagen Arteon volkswagen-newsroom.com

Arteon получит "продвинутую" информационно-развлекательную систему MIB3 от VW Group с новейшей технологией связи и широкими возможностями коммуникации со смартфонами. Кроме того, для новинки будет доступна система "автопилота" которая сможет управлять, ускорять и тормозить автомобиль на скоростях до 210 км/ч.

2021 Volkswagen Arteon volkswagen-newsroom.com

Ожидается что автомобиль будет оснащаться широкой гаммой моторов, в том числе 330-сильным 2.0 TSI от Golf R и новым 3-литровым турбированным VR6 TSI мощностью около 400 л.с. Кроме того, для новинки будут доступны гибридные силовые агрегаты. Все технические подробности о модели станут известны после презентации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen представила новый кроссовер Nivus.