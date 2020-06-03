Главная Новости
3 июня • обновлено в 11:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Volkswagen готовится к дебюту нового Arteon

2.1т
Читать материал на украинском

Компания Volkswagen обнародовала дату официальной премьеры нового поколения модели Arteon. Дебют новинки намечен на 24 июня.

В рамках презентации компания представит сразу две версии – лифтбек и универсал. Напомним, что ранее автомобиль предлагался только в трехобъемном исполнении. Ожиджается, что позже на базе универсала появится версия Offroad с увеличенным клиренсом и защитным обвесом по периметру кузова.

2021 Volkswagen Arteon

2021 Volkswagen Arteon

volkswagen-newsroom.com

Презентация новинки пройдет в соответствии с трендами в режиме онлайн из-за карантина. Новое поколение Arteon получит внешность в новой стилистике бренда, которую первым примерил на себе Golf восьмой генерации.

2021 Volkswagen Arteon

2021 Volkswagen Arteon

volkswagen-newsroom.com

Arteon получит "продвинутую" информационно-развлекательную систему MIB3 от VW Group с новейшей технологией связи и широкими возможностями коммуникации со смартфонами. Кроме того, для новинки будет доступна система "автопилота" которая сможет управлять, ускорять и тормозить автомобиль на скоростях до 210 км/ч.

2021 Volkswagen Arteon

2021 Volkswagen Arteon

volkswagen-newsroom.com

Ожидается что автомобиль будет оснащаться широкой гаммой моторов, в том числе 330-сильным 2.0 TSI от Golf R и новым 3-литровым турбированным VR6 TSI мощностью около 400 л.с. Кроме того, для новинки будут доступны гибридные силовые агрегаты. Все технические подробности о модели станут известны после презентации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen представила новый кроссовер Nivus.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
Volkswagen новые авто авто новости
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги