Volkswagen готовит флагманскую модель с характером
Сразу несколько новых Volkswagen проходят испытания на "Северной петле" Нюрбургринга. О Golf R мы уже рассказывали. Еще одна новинка – флагманский VW Arteon в "заряженной" версии R.
Автомобиль почти лишен камуфляжа, но пусть вас это не обманывает. На самом деле, если присмотреться, то отдельные элементы дизайна скрыты от посторонних глаз. Зато хорошо видно, что "R-ка" получила новые бамперы с большими воздухозаборниками спереди и диффузором сзади.
Также можно отметить задний спойлер, квартет хромированных патрубков выхлопной системы, заниженную подвеску, а также эксклюзивные колеса Volkswagen R, скрывающие более мощные тормоза с перфорированными дисками и окрашенными в синий цвет суппортами.
Мнения относительно двигателя обновленного Arteon R разделились. Некоторые источники утверждают, что он будет оснащен новым 3-литровым VR6 с двойным турбонаддувом мощностью около 400 л.с. Другие считают, что это будет 2,0-литровый 333-сильный турбомотор от Golf R. Второй вариант выглядит предпочтительнее.
В любом случае, автомобиль получит в стандартной комплектации систему полного привода 4Motion и коробку передач с двойным сцеплением DSG. Дебют VW Arteon R ожидается последнем квартале нынешнего года, в будущем году должен появится универсал Arteon R Shooting Brake.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen откажется от моделей Sharan и Touran.