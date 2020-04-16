Volkswagen готовит флагманскую модель с характером

Сразу несколько новых Volkswagen проходят испытания на "Северной петле" Нюрбургринга. О Golf R мы уже рассказывали. Еще одна новинка – флагманский VW Arteon в "заряженной" версии R.

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринге carscoops.com

Автомобиль почти лишен камуфляжа, но пусть вас это не обманывает. На самом деле, если присмотреться, то отдельные элементы дизайна скрыты от посторонних глаз. Зато хорошо видно, что "R-ка" получила новые бамперы с большими воздухозаборниками спереди и диффузором сзади.

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринге carscoops.com

Также можно отметить задний спойлер, квартет хромированных патрубков выхлопной системы, заниженную подвеску, а также эксклюзивные колеса Volkswagen R, скрывающие более мощные тормоза с перфорированными дисками и окрашенными в синий цвет суппортами.

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринге carscoops.com

Мнения относительно двигателя обновленного Arteon R разделились. Некоторые источники утверждают, что он будет оснащен новым 3-литровым VR6 с двойным турбонаддувом мощностью около 400 л.с. Другие считают, что это будет 2,0-литровый 333-сильный турбомотор от Golf R. Второй вариант выглядит предпочтительнее.

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринге carscoops.com

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринге carscoops.com

В любом случае, автомобиль получит в стандартной комплектации систему полного привода 4Motion и коробку передач с двойным сцеплением DSG. Дебют VW Arteon R ожидается последнем квартале нынешнего года, в будущем году должен появится универсал Arteon R Shooting Brake.

2021 VW Arteon R на тестах на Нюрбургринге carscoops.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen откажется от моделей Sharan и Touran.

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