Volkswagen Golf перевели на задний привод и снарядили мотором V8 от BMW

Виталий Сазонов Новости 16:44, 19.10.2020 Обновлено: 17:04, 19.10.2020

Финская команда инженеров из Maailmanlopun Vehkeet построила необычный автомобиль для дрифта. Кузов для него специалисты взяли у обычного хетчбэка Volkswagen Golf 7 поколения, а начинку позаимствовали у BMW 90-х годов.

Как известно, штатно "Гольф" является переднеприводным автомобилем (в более дорогих версиях его снаряжают полным приводом), в данном же случае машину сделали заднеприводной. В то же время под капотом хетбэка прописался 4,0-литровый мотор BMW V8 M60B40 (таким раньше оснащались BMW 5- и S-Series), отдачу которого механики форсировали до 286 л.с. и 400 Нм, пишет Grumblo (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

VW Golf 7 с начинкой BMW
Скриншот видео

Однако это еще не все "БМВшные" детали, которые достались самому известному представителю VAG. Так, от BMW 3-Series E36 к нему перекочевала передняя ось, а от 5-Series E39 – задняя ось вместе с дифференциалом. Кроме того, хетчбэк оснастили спортивной подвеской BC Racing.

VW Golf 7 с начинкой BMW
Grumblo

Примечательно, что внешне этот автомобиль никак себя не выдает – за исключением старых колес BMW и каркаса безопасности, который можно разглядеть через тонированные стекла. Тем не менее, 1300-килограммовый "Гольф" легко отправляется в занос от малейшего прикосновения к педали газа.

VW Golf 7 с начинкой BMW
Grumblo
VW Golf 7 с начинкой BMW
Grumblo

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