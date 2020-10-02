Volkswagen добавил в свой самый большой седан холодильник

Компания Volkswagen представила обновленную версию модели Phideon. Это флагманский седан марки, который появился на свет в 2016 году и является идеологическим преемником культового Phaeton. Машина получила слегка освеженную внешность, пересмотренную технику и новые опции.

Фото и характеристики модели опубликовала пресс-служба автопроизводителя. Параллельно VW показал новинку живьем на автосалоне в Пекине, причем выбор локации неудивителен – единственным рынком, где представлена эта модель официально, является Китай. И, надо сказать, там дела у модели идут не очень хорошо: так, в в январе-августе этого года продано всего 4807 штук модели, тогда как ее ближайший родственник Audi A6 только в одном прошлом месяце разошелся тиражом в 17 тыс. ед. Тем не менее, пока немцы не намерены списывать со счетов свой флагман и даже решили его немного "оживить".

Volkswagen Phideon 2021.

Итак, обновленный Volkswagen Phideon немного отличается от актуальной модели слегка измененным дизайном и оснащением. В частности, седан получил пересмотренные бамперы на спортивный манер, решетку радиатора и оптику, а также логотип с подсветкой. Габариты остались тем же, смысла их увеличивать не было, машина и так большая: ее длина составляет 5074 мм, ширина – 1893 мм, а высота – 1489 мм.

Volkswagen Phideon 2021.

Volkswagen Phideon 2021.

Volkswagen Phideon 2021.

Внутри кардинальных изменений не произошло, седан по-прежнему оснащается аналоговой приборной панелью и 9,2-дюймовым экраном мультимедиа. Зато в задний диван между сиденьями впервые установили бар-холодильник. В оснащение "Фидеона" входят массаж и вентиляция сидений, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша, проекционный дисплей, система ночного видения, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора. Также в качестве опции будет предлагаться пневматическая подвеска.

Volkswagen Phideon 2021.

Из моторной гаммы машины убрали тубомотор V6 3.0 (299 л.с.) и гибридную установку, таким образом, остался лишь один двигатель – 2,0-литровый TSI мощностью 224 л.с. и крутящим моментом 350 Нм (он работает в паре с семиступенчатой ​​коробкой передач DSG).Ранее для авто был также доступен полный привод, но теперь покупателям придется довольствоваться лишь одним передним приводом.

Volkswagen Phideon 2021.

Продажи Volkswagen Phideon должны начаться в этом месяце. Скорее всего, седан так и останется строго "китайским" автомобилем.

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