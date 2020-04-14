"Волгу" из СССР оценили в Великобритании в 40 тысяч фунтов

На британском сайте появилось объявление о продаже экспортной праворульной модификации ГАЗ-21 "Волга"

Несмотря на далекое от идеала состояние, автомобиль оценили в 40 тысяч фунтов. "Волга" изготовлена в 1963 году, а на учет в Великобритании машину поставили годом спустя.

Праворульную "Волгу" выставили на продажу в Великобритании gaz21.co.uk

Праворульную "Волгу" выставили на продажу в Великобритании gaz21.co.uk

Автомобиль изготовлен в 1963 году gaz21.co.uk

Праворульную "Волгу" выставили на продажу в Великобритании gaz21.co.uk

Праворульную "Волгу" выставили на продажу в Великобритании gaz21.co.uk

Продажей автомобилей из СССР занимался британский дилер Thomson & Taylor. Автомобиль имеет двухцветную окраску, а судя по показаниям одометра, по британским дорогам "Волга" накатала 127648 км.

Праворульную "Волгу" выставили на продажу в Великобритании gaz21.co.uk

Праворульных машин было изготовлено всего около сотни для четырех стран: Великобритании, Индонезии, Кипра и Швеции. В последней правостороннее движение заменили на левостороннее только в 1967 году.

Вот так автомобиль выглядел первоначально. Обратите внимание на окраску переднего крыла gaz21.co.uk

Автомобиль получил британскую регистрацию в 1964 году gaz21.co.uk

В Великобритании фирма Thomson & Taylor предлагала "Волгу" с 1960 года, а впервые жители Туманного Альбиона познакомились с гордостью советского автопрома в 1959 году на автомобильном салоне в Лондоне. В то время автомобиль еще был леворульным и оценивался в 919 фунтов, 10 шилингов и 3 пенса.

С 1962 года в Великобританию стали поставляться версии с правым рулем – ГАЗ-21П. В процессе модернизации привод коробки передач на руле заменили обычным рычагом в полу. Кстати, за это простое решение конструкторы Александр Невзоров и Владимир Реутов получили авторское свидетельство на изобретение и премии в размере трех месячных зарплат (600 рублей).

По словам Невзорова, в Великобританию отправили всего 15 праворульных седанов. После плановой модернизации, версия с правым рулем получила обозначение ГАЗ-21Н.

Праворульная ГАЗ-22П "Волга" для британского рынка gaz21.co.uk

Помимо седана, на экспорт отправлялись и аналогичные праворульные универсалы, один из которых даже попал в кадр фильма о Джеймсе Бонде "Шаровая молния".

ГАЗ-22П "Волга" в фильме по Джеймса Бонда "Шаровая молния" IMCDb.org

Но вернемся к нашему герою. По словам продавца, это один из двух седанов 21П, сохранившихся в Великобритании до наших дней. Еще 5 машин относятся к более поздней модификации ГАЗ-21Н.

Праворульную "Волгу" выставили на продажу в Великобритании gaz21.co.uk

Помимо праворульной модели, продавец предлагает ГАЗ-21K 1962 года с левым рулем и британской регистрацией за "значительно меньшую сумму".

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