Военный не смог угнать Mercedes таксиста из-за коробки передач

Курьезный случай произошел в Германии. В международный аэропорт Мюнхена военнослужащий армии США захотел угнать Mercedes у таксиста, однако его планам помешала коробка переключения передач автомобиля.

Данный инцидент напрочь пропитан странностями. Сайт Stars and Stripes пишет, что непонятно,чем вообще руководствовался 19-летний американец, когда хотел угнать автомобиль, и вообще зачем ему это было нужно. Солдат Второго кавалерийского полка США собирался сесть на самолет и отправиться домой, но вместо ожидания своего рейса он зачем-то решил пойти на преступление.

Как бы то ни было, но военнослужащий все же проник в автомобиль, причем его владелец находился рядом – в это время таксист стоял у машины и высматривал себе клиентов. Мужчина сел за руль машины, завел двигатель, но тронуться не смог: помешала коробка передач. По одной версии, угонщик не смог разобраться в маркировке переключения передач, по другой – на ней были стерты надписи (что, в принципе, возможно, если учесть, что речь идет об автомобиле такси). К тому же, помешал и водитель машины – он успел среагировать и запрыгнуть в салон на пассажирское сиденье, и все же каким-то чудом горе-солдату удалось тронуться, хотя в салоне уже кипела борьба.

Впрочем, поездка не была долгой – через несколько метров Мерседес цвета "слоновая кость" вылетел за пределы дороги и застрял на столбиках. Позднее на место ЧП прибыли правоохранители и передали угонщика военным полицейским. Теперь им займется суд Мюнхена.

По предварительным оценкам, странный поступок военного обернулся ущербом в размере $12 000.

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