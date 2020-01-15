Водородный электрокар Toyota Mirai 2021 показан в серийном виде

Компания Toyota рассекретила дизайн водородного Mirai второго поколения. В прошлом году был показан прототип новинки, а теперь речь идет о серийной модели.

Как выяснил OBOZREVATEL, товарная версия Toyota Mirai 2021 сохранила облик концепта: отличия крайне минимальны и касаются они лишь задней части.

Серийный Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

У автомобиля сохранилась гигантская решетка, причем таких размеров она неспроста: поскольку речь идет о водородных топливных элементах, крайне важно, чтобы силовая установка получала достаточное количество кислорода (кислород должен вступать в реакцию с газообразным водородом через мембрану и, таким образом, генерировать электрический ток; последний, в свою очередь, заряжает аккумулятор или напрямую приводит в действие электродвигатель, расположенный на задней оси Mirai).

Серийный Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

Серийный Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

Кроме экстерьера, японцы рассекретили и салон новинки. Впрочем, здесь все так же, как у шоу-кара: массивная панель с цифровой приборной панелью и 12,3-дюймовым планшетом мультимедиа. При общей длине в 4,97 метров автомобиль обладает хорошей вместительностью салона, рассчитанным на 5 человек.

Серийный Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

Серийный Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

Серийный Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

О технических характеристиках Toyota Mirai 2021 производитель по-прежнему умолчал, лишь подчеркнув, что запас хода машины вырастит на 30% (650 км против 500 км у модели первого поколения). Увеличения автономности хода инженером удалось достичь за счет "улучшений в топливных элементах", а также добавления двух небольших топливных резервуаров к одному большому.

Серийный Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

Серийный Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

Серийный Toyota Mirai 2021 newsroom.toyota.eu

В компании надеются, новый Mirai станет "автомобилем, которым люди захотят владеть", а саму Toyota он выведет в " лидеры общества водородной энергетики".

Сначала Toyota Mirai 2021 поступит в продажу в Японии, а затем новинка приедет в Европу и США. Первые машины начнут поставлять в конце 2021 года.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Toyota готовит новый кроссовер, который бросит вызов Nissan Juke.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!