Водородная Toyota будет возить Папу Римского

Глава Католической Церкви Папа Франциск получил в свое распоряжение уникальный автомобиль на водороде.

Об это сообщает портал Carscoops. Электромобиль передали Папе Римскому в качестве дара от Конференции католических епископов Японии (ККЕЯ), центрального органа управления Католической Церковью "Страны восходящего солнца".

Toyota Mirai Popemobile carscoops.com

Это автомобиль является одним из двух экземпляров Toyota Mirai, построенных специально японской компанией и переданных священнослужителям ККЕЯ для использования во время визита Папы Франциска в Японию в ноябре прошлого года.

Toyota Mirai Popemobile carscoops.com

"Папамобиль" достигает в длину 5,1 м, а высота машины с учетом прозрачного колпака – 2,7 м.

Toyota Mirai Popemobile carscoops.com

Toyota Mirai Popemobile carscoops.com

Церемония передачи в дар автомобиля состоялась в папской резиденции в Ватикане, на которой присутствовали руководители европейского и итальянского отделений компании Мигуэль Фонсека и Мауро Каруччо, отец Доминико Макото Вада из ККЕЯ, а также Сейджи Окада, посол Японии в Ватикане.

Toyota Mirai Popemobile carscoops.com

Toyota Mirai Popemobile создан на базе нынешнего поколения водородного седана Mirai и способен без дозаправки преодолевать до 500 км. На протяжении многих лет в коллекции папского гаража появлялись самые неординарные творения, от Fiat Panda и Mercedes-Benz G-Class до автобусов и суперкаров. Водородный Mirai станет наиболее экологичным транспортным средством понтифика, и поможет Папе Франциску в процессе продвижения идей защиты окружающей среды.

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