Водородная Toyota будет возить Папу Римского

Глава католической церкви Папа Франциск получил в свое распоряжение уникальный автомобиль на водороде.

Об это сообщает портал Carscoops. Электромобиль передали Папе Римскому в качестве дара от Конференции католических епископов Японии (ККЕЯ), центрального органа управления католической церковью "Страны восходящего солнца".

Это автомобиль является одним из двух экземпляров Toyota Mirai, построенных специально японской компанией и переданного священнослужителям ККЕЯ для использования во время визита Папы Франциска в Японию в ноябре прошлого года.

"Папамобиль" достигает в длину 5,1 м, а высота машины с учетом прозрачного колпака – 2,7 м.

Церемония передачи в дар автомобиля состоялась в папской резиденции в Ватикане, на которой присутствовали руководители европейского и итальянского отделений компании Мигуэль Фонсека и Мауро Каруччо, отец Доминико Макото Вада из ККЕЯ, а также Сейджи Окада, посол Японии в Ватикане.

Toyota Mirai Popemobile создан на базе нынешнего поколения водородного седана Mirai и способен без дозаправки преодолевать до 500 км. На протяжении многих лет в коллекции папского гаража появлялись самые неординарные творения, от Fiat Panda и Mercedes-Benz G-Class до автобусов и суперкаров. Водородный Mirai станет наиболее экологичным транспортным средством понтифика, и поможет Папе Франциску в процессе продвижения идей защиты окружающей среды.

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