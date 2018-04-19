Отмена желтого сигнала светофора: эксперт пояснил последствия для Украины

В Европе могут перестать признавать украинские водительские права, если в Украине отменят желтый сигнал светофора.

Об этом в блоге, опубликованном на "Обозревателе", рассказал правозащитник Владимир Караваев.

По его словам, инициатива Кабинета министров о переходе на двухфазные светофоры нарушает правила Венской конвенции, подписантом которой является Украина.

"Эта конвенция предусматривает три сигнала светофора – красный, желтый и зеленый. Если мы попытаемся проявить оригинальность и скажем, что у нас будут двухсекционный, то в этом случае мы рискуем. Наши водительские удостоверения могут не признаваться во всех странах, которые являются участниками Венской конвенции. А это практически все страны, которые нас окружают и естественно вся Европа", ― отметил Караваев.

Правозащитник считает выходом из ситуации изменения в работе трехсекционных светофоров.

"На несколько секунд одновременно во всех направлениях включается красный свет для всех участников движения. Чтобы перекресток был очищен и все остановились. Такой эксперимент показывает хорошие результаты, количество аварийных ситуаций значительно уменьшилось", ― добавил Владимир Караваев.

Как писал "Обозреватель", Кабмин инициировал отмену желтого сигнала светофоров, аргументировав это двумя страшными авариями.