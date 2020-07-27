Водители назвали любимый автомобиль, который всех победил

Электромобили Тесла удовлетворяют владельцев больше других авто. Фото: autolifttech.net.

Крупная американская компания J.D. Power, которая проводит исследования в вопросах качества современного транспорта, выяснила, какие автомобили нравятся владельцам больше всего.

Исследование включало огромное количество параметров, которые повлияли на итоговую оценку каждого бренда. Максимальное возможное количество баллов равно 1000.

С точки зрения эмоциональной привязанности наиболее удовлетворенными своим автомобилем оказались владельцы электрокаров Tesla – в исследовании компания набрала 896 баллов.

Следом за ней – Porsche (881), Lincoln (876), Cadillac (874), Dodge (872) и RAM (871).

OBOZREVATEL ранее сообщал о динамичном росте стоимости акций Tesla, который в том числе вызван высокой популярностью бренда.