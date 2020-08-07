Водитель заплатил 75 штрафов за неприличный жест на скоростной камере

Водителя оштрафовали 75 раз за средний палец. Фото: Facebook Polizei Oberfranken.

26-летний немецкий водитель BMW X5 заплатил за превышение скорости намного больше, чем следовало изначально. Его штраф увеличили в 75 раз за неприличные жесты.

Камера контроля скорости зафиксировала превышение на 11 км/ч: при разрешенных 70 км/ч владелец кроссовера БМВ ехал со скоростью 81 км/ч.

В Германии за это полагается штраф в размере 20 евро. Но эту сумму увеличили в 75 раз – до 1500 евро. Причина – неприличное поведение, ведь владелец авто умышленно показал в камеру контроля скорости средний палец.

Очевидно, это является проявлением агрессивного поведения по отношению к мерам безопасности на дорогах. В дополнение неприличного автомобилиста наказали лишением водительских прав на один месяц.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал об элитном автомобилей, который отправили на штрафстоянку за неправильную парковку в Киеве.