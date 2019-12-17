Главная Новости
17 декабря • обновлено в 11:18
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Водитель взорвал свой автомобиль сигаретой

1.7т
Читать материал на украинском

В английском графстве Галифакс произошел инцидент, который наглядно демонстрирует, почему курение за рулем является не самой лучшей идеей.

Как выяснил OBOZREVATEL, взрыв в автомобиле произошел из-за аэрозольных паров: перед тем, как закурить сигарету, водитель распылил в машину освежитель воздуха.

Последствия взрыва авто сигаретой

Последствия взрыва авто сигаретой

bbc.com

Новости
УАЗ потроллил Tesla и сам стал объектом насмешек

К сожалению, британец не знал, что своими действиями изготовил "гремучую смесь". Спрей и прикуренная сигарета спровоцировали настолько мощный взрыв, что пострадал не только автомобиль – в прилегающих магазинах вылетели витрины. При этом, как рассказали очевидцы, отлетевшее от машины лобовое стекло в буквальном смысле "упало с неба".

Последствия взрыва авто сигаретой

Последствия взрыва авто сигаретой

bbc.com

Последствия взрыва авто сигаретой

Последствия взрыва авто сигаретой

bbc.com

К счастью, водитель остался жив: он сам выбрался из автомобиля, хотя медики его все же госпитализировали. Что же касается пострадавшего "Сеата", он, судя по всему, отправится на утилизацию.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, разбитый в ДТП Lamborhini Huracan бросили прямо на дороге.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
ДТП курьез авария
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
3
Смешно
3
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Ну, кто ещё сомневался во вреде курения?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги