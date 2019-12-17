Водитель взорвал свой автомобиль сигаретой

В английском графстве Галифакс произошел инцидент, который наглядно демонстрирует, почему курение за рулем является не самой лучшей идеей.

Как выяснил OBOZREVATEL, взрыв в автомобиле произошел из-за аэрозольных паров: перед тем, как закурить сигарету, водитель распылил в машину освежитель воздуха.

Последствия взрыва авто сигаретой bbc.com

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К сожалению, британец не знал, что своими действиями изготовил "гремучую смесь". Спрей и прикуренная сигарета спровоцировали настолько мощный взрыв, что пострадал не только автомобиль – в прилегающих магазинах вылетели витрины. При этом, как рассказали очевидцы, отлетевшее от машины лобовое стекло в буквальном смысле "упало с неба".

Последствия взрыва авто сигаретой bbc.com

Последствия взрыва авто сигаретой bbc.com

К счастью, водитель остался жив: он сам выбрался из автомобиля, хотя медики его все же госпитализировали. Что же касается пострадавшего "Сеата", он, судя по всему, отправится на утилизацию.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, разбитый в ДТП Lamborhini Huracan бросили прямо на дороге.

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