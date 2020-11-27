Водитель внедорожника показал, как будет ехать авто в случае потери одного колеса

В сети появилось видео курьезного случая, который произошел на одной из дорог в американском городе Чикаго, штат Иллинойс. Случайный автомобилист заснял, как его сосед по потоку ехал на большом внедорожнике без одного колеса и черпал днищем по асфальту. Причем судя по поведению водителя, такое передвижение его особо не смущало.

Соответствующий ролик опубликовал пользователь YouTube marko bogdanovic. На кадрах можно увидеть, что GMC Yukon потерял правое переднее колесо, а вместе с ним, судя по всему, и тормозной диск – по крайней мере, у машины не просматриваются следы тормозной системы, а лишь элементы подвески и трансмиссии. В таких условиях автомобиль ехал сильно наклоненным в праву сторону, при этом заднее левое колесо время от времени поднималось в воздух. Однако больше всего страдала передняя часть справа – из-за контакта кузова машины и шасси с дорогой из-под нее стабильно шли искры и дым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Автомобилист как ни в чем не бывало ехал на внедорожнике, у которого не хватало колеса Скриншот видео

В комментариях к ролику пользователи высказали предположение, что, возможно, внедорожник был украден, однако тогда неясно, почему водитель ехал спокойно и как ни в чем не бывало, останавливаясь даже на светофорах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что под Киевом разбили суперкар Lamborghini Huracan. Позднее в СМИ разузнали о стоимости ущерба – он составил 60 000 долларов.