Тюнингованная Audi загорелась на скорости 240 км/ч – тормоза отказали. Видео

В США 28 августа водитель тюнингованной Audi RS3 оказался в охваченной пламенем машине, когда его автомобиль загорелся прямо во время уличной гонки. Тормоза отказали, но водитель и пассажир не пострадали.

Во время уличного заезда компактная модель Audi, чей двигатель довели до мощности 1100 л.с., успешно состязалась с суперкарами McLaren и Nissan и превысила скорость 240 км/ч. После этого начались проблемы. Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы.

Моторный отсек заполнился густым дымом, а из-под машины начали вылетать искры. Дым начал также проникать в салон, но автомобиль не реагировал на педаль тормоза. Ситуация усугубилась тем, что поломка произошла перед затяжным склоном на трассе.

Водитель не сумел остановить машину, ведь тормоза отказали. Скриншот видео

Внутри авто водитель и пассажир продолжали двигаться накатом, ожидая остановки транспортного средства. Когда им удалось выбраться из машины, пламя уже охватило переднюю часть кузова. Оказалось, что в автомобиле отсоединились тормозные магистрали, из-за чего жидкость попала на раскаленный двигатель, что и привело к возгоранию.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о пожаре на парковке, который устроил электромобиль во время зарядки.

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