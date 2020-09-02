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Тюнингованная Audi загорелась на скорости 240 км/ч – тормоза отказали. Видео

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
1,6 т.
Модифицированная Audi RS3 с мощным двигателем загорелась прямо на ходу

Модифицированная Audi RS3 с мощным двигателем загорелась прямо на ходу.

В США 28 августа водитель тюнингованной Audi RS3 оказался в охваченной пламенем машине, когда его автомобиль загорелся прямо во время уличной гонки. Тормоза отказали, но водитель и пассажир не пострадали.

Во время уличного заезда компактная модель Audi, чей двигатель довели до мощности 1100 л.с., успешно состязалась с суперкарами McLaren и Nissan и превысила скорость 240 км/ч. После этого начались проблемы. Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы.

Моторный отсек заполнился густым дымом, а из-под машины начали вылетать искры. Дым начал также проникать в салон, но автомобиль не реагировал на педаль тормоза. Ситуация усугубилась тем, что поломка произошла перед затяжным склоном на трассе.

Водитель не сумел остановить машину, ведь тормоза отказали.

Водитель не сумел остановить машину, ведь тормоза отказали. Скриншот видео

Внутри авто водитель и пассажир продолжали двигаться накатом, ожидая остановки транспортного средства. Когда им удалось выбраться из машины, пламя уже охватило переднюю часть кузова. Оказалось, что в автомобиле отсоединились тормозные магистрали, из-за чего жидкость попала на раскаленный двигатель, что и привело к возгоранию.

OBOZREVATEL ранее рассказывал о пожаре на парковке, который устроил электромобиль во время зарядки.

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