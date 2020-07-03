Водитель устроил ДТП и разбил 6 автомобилей. Видео

В США в городе Майами (штат Флорида) водитель устроил ДТП на площадке по продаже автомобилей. Всего в аварии пострадали шесть автомобилей, а дилер сообщил о потерях в размере $100 000.

В США водитель залетел на парковку и устроил масштабное ДТП. Скриншот видео

Мужчина за рулем Cadillac Eldorado, судя по видео, даже не планировал замедляться на перекрестке. На полном ходу автомобиль подлетел на тротуаре, пробил забор и влетел на парковку перед дилерским центром.

Два человека, находившиеся в машине, остались живы и не получили серьезных травм. Интересно, что девушка, которая находилась на пассажирском месте, выбралась из автомобиля, перелезла через забор и самостоятельно покинула место ДТП. Водителя из транспортного средства извлекали спасатели.

В США водитель залетел на парковку и устроил масштабное ДТП. Скриншот видео

В США водитель залетел на парковку и устроил масштабное ДТП. Скриншот видео

В США водитель залетел на парковку и устроил масштабное ДТП. Скриншот видео

Теперь полиция займется причиной происшествия. Возможно, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

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