Maserati попытались вытащить из песка: она осталась без передней части

В сети появилось видео с крайне неудачной операцией по спасению роскошной Maserati, которая застряла в песке. Случайный автомобилист хотел помочь выбраться "итальянцу" из западни, но сделал только хуже.

Соответствующий ролик опубликовали на YouTube. Как следует из видео, седан Maserati Ghibli довольно крепко застрял в грунте, и чтобы вызволить автомобиль из плена, его прицепили к основательно подготовленному пикап Toyota Hilux с силовыми бамперами и на больших колёсах. При этом уже на этапе крепления буксировочного троса были допущены ошибки, а неправильные действия водителя пикапа в дальнейшем лишь усугубили ситуацию (чтобы посмотреть видео, досколльте новость до конца).

Водитель "Тойоты" на примере "Мазерати" показал, как не нужно вытаскивать авто из песка. Скриншот видео

Во-первых, буксировочный трос спасатели закрепили на пластиковом обвесе передней части Ghibli, хотя очевидно, что его нужно было привязать к штатному крюку. Во-вторых, водитель пикапа решил вытащить седан из песка одним мощным рывком, хотя по логике машину нужно было тянуть плавно.

В итоге, все это привело к тому, что итальянский седан эффектно лишился передней части – буксировочный трос оторвался вместе с передним бампером и радиаторной решеткой.

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