Водитель получила удостоверение со стулом вместо своего фото

Американка Джейд Додд в штате Теннесси (США) обратилась в сервисный центр для обновления водительского удостоверения. Ей выдали документ с фотографией стула.

После того, как Додд получила документ взамен удостоверению, срок которого подходил к концу, она удивилась, ведь не увидела на карточке своего лица. Вместо этого на документе оказалось фото синего стула. СМИ выяснили, что произошло.

Американка решила не ехать в сервисный центр по соображениям безопасности в период пандемии, поэтому заказала обновление документа онлайн. Дело в том, что в базе данных в ее профайле ошибочно сохранили фото пустого стула еще несколько лет назад, когда Додд оформляла предыдущее удостоверение.

Таким образом, это изображение автоматически установили вместо лица водителя на карточке. Эту проблему уже решили и даже провели с персоналом беседу, чтобы те внимательнее относились к оформлению документов.

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